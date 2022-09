FC Bayern: Mario Gomez verwundert über Nagelsmann-Entscheidung bei de Ligt

Sinnvoll? De Ligts Auftritt als Sturmtank in der Analyse

Der Niederländer wurde für den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nicht in die Startelf berufen.

Mario Gomez zeigte sich aufgrund der Entscheidung bei Amazon Prime verwundert: „Ich bin etwas überrascht, dass man einen Spieler für so viel Geld holt und er dann beim ersten Highlight-Spiel nicht spielt."

Gomez: Bayern-Star de Ligt „bestimmt etwas enttäuscht“

Der 23-Jährige wechselte im Sommer für 67 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister. Doch Dayot Upamecano und Lucas Hernández haben in der Innenverteidigung den Vorzug bekommen. „Da ist er als Neuzugang bestimmt etwas enttäuscht“, mutmaßte der Ex-Bayern-Profi.

Der 37-Jähirge fügte allerdings zugleich hinzu, dass er davon ausgehe, dass de Ligt nicht die Stinkstiefel gebe, „sondern alles für die Mannschaft gibt“. Der Niederländer stand in den vergangenen drei Pflichtspielen in der Bundesliga sowie Champions League in der Startelf. Nun sitzt er zunächst auf der Bank.