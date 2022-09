Champions League: Vermeintlicher Fan von Eintracht Frankfurt zeigt Hitlergruß

Knallt es in Marseille? So streng geht die Polizei gegen Eintracht-Fans vor

Ein Video, das sich in den sozialen Netzwerken verbreitete, zeigt, wie mindestens ein Mann im Eintracht-Pullover den Hitlergruß in Richtung Fans von Marseille zeigt.

Schnell gab es erste Kommentare von offensichtlichen Eintracht-Anhängern, die die widerliche Aktion verurteilten. „Ihr seid NICHT Eintracht Frankfurt“ oder „Als Eintracht-Fan kann man sich echt nur schämen bei dem, was gerade in Marseille passiert. Solche Idioten sind eine Schande für den Verein, für seine Werte und seine Tradition“ war unter anderem auf Twitter zu lesen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Schon den ganzen Tag über war die Stimmung in Marseille äußerst angespannt. Sowohl vor als auch im Stadion wurden Böller und Bengalos gezündet und geworfen.

Fans bewerfen sich gegenseitig mit Bengalos

Nach mehreren Zusammenstößen außerhalb des Stadions schossen Anhänger beider Fanlager auch vor dem Anpfiff am Dienstag im Stade Velodrome Pyrotechnik in die jeweils anderen Fanblöcke, die Polizei positionierte sich daraufhin im Frankfurter Block. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Zuvor hatten Anhänger von Marseille bereits vor dem Stadion Pyrotechnik und Böller gezündet. Nach dem Einlass kam es auf den Rängen zu Provokationen zwischen Heimfans und den Anhängern im Gästeblock. Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen demnach sechs weitere Festnahmen dazu.