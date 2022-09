Basketball-EM: Franz Wagner ist fit für Deutschland - Kampf um das Halbfinale LIVE im Stream, Ticker

Bei der EuroBasket 2022 trifft Deutschland in der K.o.-Runde auf Griechenland. Nach einem Zittersieg gegen Montenegro kann das DBB-Team auf NBA-Star Franz Wagner bauen.

NBA-Star Franz Wagner ist rechtzeitig für das Duell mit Superstar Giannis Antetokounmpo fit geworden. Der Forward der Orlando Magic hatte sich beim Achtelfinal-Erfolg gegen Montenegro am Knöchel verletzt. Sein Einsatz war bis zuletzt fraglich gewesen.

Deutschland will Griechenland herausfordern

Die Mannschaft der Griechen hat mit Giannis Antetokoumnpo einen der besten Basketballer der Welt in seinen Reihen, der bisher ein überragendes Turnier spielt und mit 27 erzielten Punkten sowie einem wichtigen Dreier kurz vor Ende einen großen Beitrag am Sieg gegen Tschechien hatte. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM) .

Das Team um Kapitän Dennis Schröder muss sich jedoch nicht verstecken. Die Deutschen haben gegen Montenegro eine überragende erste Halbzeit gespielt und auch schon in der Gruppenphase angedeutet, dass sie gegen vermeintlich stärkere Gegner bestehen können. Durch die schlechte zweite Hälfte sind die Deutschen jedoch gewarnt, denn selbst eine 30-Punkte-Führung kann im Basketball aufgeholt werden, wenn sich der Gegner in einen Rausch spielt. (NEWS: Alles zur Basketball-EM) .

Griechenland verwundbar

Am Dienstag um 20:30 kann die Mannschaft von Cheftrainer Gordon Herbert seit der EM 2005 das erste Mal wieder ein Halbfinale erreichen, denn auch bei der letzten Europameisterschaft war im Viertelfinale Schluss. Das Potenzial gegen die favorisierten Griechen zu bestehen, ist jedenfalls vorhanden und auch Griechenland hat gegen Tschechien gezeigt, dass es mit viel Kampf und gutem Zusammenspiel an den Rande einer Niederlage gebracht werden kann. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker) .

Im Halbfinale würde Spanien warten

Die Spanien, die im Vorfeld zum engeren Favoritenkreis zählten, setzten sich im ersten Viertelfinale mit 100:90 gegen Finnland und ihren NBA-Star Lauri Markkanen durch. Markkanen spielte mit 28 Punkten wieder stark auf, konnte aber nicht an seine Achtelfinal-Leistung mit 43 Punkten anknüpfen.

