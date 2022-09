Champions League: FC Bayern - FC Barcelona heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Unter anderem wird Sadio Mané für Jungstar Mathys Tel in die Startformation zurückkehren. Auch, wenn es beim Senegalesen zuletzt nicht lief so wie gewünscht, steht Nagelsmann hinter seinem Spieler. „Sadio fehlt ein Dosenöffner.“ Dennoch ist der Trainer „mit seiner Leistung zufrieden.“

Leon Goretzka gegen FC Barcelona auf der Bank

Lucas Hernández war schon am Montag für das Spiel gesetzt. Bei der Frage, wer neben ihm aufläuft, tendiert Nagelsmann eher zu Dayot Upamecano. „Upa hat natürlich schon ein paar mehr Duelle gegen Lewy auch in der Bundesliga vorher schon gehabt. Er hat mit Leipzig immer super verteidigt gegen ihn und kennt ihn aus dem Training.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League) .

Neben Kimmich wird Marcel Sabitzer auf der Doppel-Sechs auflaufen. „Es hat keine Leistungsgründe. Sabitzer hat es zuletzt defensiv sehr gut gemacht und das brauchen wir morgen gegen Barcelona.“, begründete der Bayern-Coach seine Entscheidung. Leon Goretzka schaut daher in die Röhre und muss das Spiel von Beginn an auf der Bank verbringen.

Wer startet für Coman?

Gegen das wieder erstarkte Barcelona muss sich der FC Bayern in Acht nehmen. Beim CL-Auftakt der Katalanen wurde deutlich, dass die Mannschaf von Xavi in diesem Jahr wieder voll angreifen will. Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski schoss Viktoria Pilsen im Alleingang ab und auch in der Liga läuft es für den Polen. Kann er seinen Lauf auch gegen seinen alten Klub fortführen?