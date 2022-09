Champions League: Vor BVB-Kracher: Gündogan lobt „unglaublichen“ Haaland

Seit dieser Saison ist Ilkay Gündogan neuer Kapitän von Manchester City, was mehr als deutlich seinen Stellenwert im Klub und bei Coach Pep Guardiola unterstreicht.

Mit ihm selbst, Haaland und Manuel Akanji treffen gleich drei ehemalige Dortmunder auf ihren Ex-Klub, was für Gündogan nach sechs Jahren in Manchester „immer noch etwas Besonderes“ sei. Zugleich hob er den Unterschied zwischen Premier League und Bundesliga hervor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Es ist ein anderer Wettbewerb, und vielleicht werden die Spiele gegen Dortmund ein bisschen offener sein, als wir es hier gewohnt sind. Das ist hier nicht immer der Fall und die Mannschaften sind defensiv stark“, so der 31-Jährige. „Vielleicht ist das etwas, woran sich (Haaland) gewöhnen muss, und er hat bereits gezeigt, dass er das kann. Es geht darum, geduldig zu sein und zu versuchen, die anderen Teams zu bestrafen.“

„Eine richtige Nummer 9 zu haben, wird uns sehr helfen“

Dennoch glaubt Gündogan, dass ManCity mit dem norwegischen Hünen im Angriff sehr gut aufgestellt ist und bessere Chancen auf den Henkelpott hat: „Wir hoffen darauf. Dieses Jahr eine richtige Nummer 9 zu haben, wird uns sehr helfen. (…) Es ist nie einfach, in diesem Wettbewerb zu spielen, und manchmal können kleine Details über den Ausgang entscheiden.“

Abschließend wurde der neue City-Kapitän gefragt, ob er nach der Final-Pleite in der vergangenen Saison etwas bereue: „Man sollte nichts bereuen, und es war unglaublich, mit diesem Verein im Finale zu stehen. Wir werden versuchen, wieder dorthin zu kommen und uns zu verbessern, um das Maximum zu erreichen, und wir werden sehen, was passieren wird.“

Der BVB sollte jedenfalls gewarnt sein, denn die Skyblues sind seit sieben Spielen bei fünf Siegen und zwei Remis ungeschlagen. Und vor allem Haaland ist in Torlaune und sollte gegen seinen Ex-Klub hochmotiviert sein.

Einen Trumpf sieht der katalanische Star-Coach insbesondere darin, dass Haaland, Gündogan und Akanji die Schwarzgelben in- und auswendig kennen. „Sie kennen diese Spieler besser, als ich diese Spieler kenne. Das kann ein Vorteil sein. Also kann das vielleicht für uns funktionieren“, so Guardiola.