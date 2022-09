Transfers: Klopp bot angeblich 100 Millionen Euro für einen Real-Star

Real Madrid soll am Deadline Day ein 100-Mio-Angebot vom FC Liverpool für einen Stammspieler abgelehnt haben, berichten spanische Medien.

Am Deadline Day versuchte Jürgen Klopp einen wichtigen Leistungsträger von Real Madrid loszueisen.

Stolze 100 Millionen Euro soll der deutsche Trainer vom FC Liverpool geboten haben, berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Der uruguayische Nationalspieler etablierte sich in der vergangenen Saison in Reals Stammelf und wird von Coach Carlo Ancelotti vor allem für seine Vielseitigkeit, Laufbereitschaft und seine Fußball-Verstand geschätzt.

Valverde kam in der vergangenen Spielzeit auf 46 Pflichtspiele bei einem Tor und zwei Vorlagen, was der 24-Jährigen in dieser Saison bereits nach sieben Einsätzen getoppt hat - vier Scorer-Punkte.