Transfers: Unglaubliche Summe! Saudi-Klub lockt Ronaldo mit Mega-Gehalt

Sein ambitioniertes Ziel, unbedingt weiter in der Champions League zu spielen, scheint für Ronaldo nur noch schwer erreichbar - da könnte er im gehobenen Alter noch mal die Gelegenheit ergreifen und in Saudi-Arabien ordentlich Geld verdienen.

Yasser Al-Misehal, Präsident des saudi-arabischen Fußballverbands, deutete in einem Gespräch mit The Athletic nun an, das Angebot an Ronaldo bestehe trotz dessen erster Zurückweisung nach wie vor.