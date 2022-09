DFB-Frauen mit zwei Testspielen gegen die USA

Im November reisen die Vize-Europameisterinnen für zwei Länderspiele in die USA, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag verkündete.

Die erste Begegnung mit Megan Rapinoe und Co. findet am 11. November (1.00 Uhr MEZ) in Fort Lauderdale/Florida statt. Das zweite Duell steigt am 13. November (23.00 Uhr MEZ) in Harrison/New Jersey.