FC Bayern: Ousmane Dembélé beim FC Barcelona gefährlicher als Robert Lewandowski?

Kontakt zu Lewandowski vor Rückkehr? Müller: "Da ging's heiß her"

Alle Augen sind bei der Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena auf den Polen gerichtet. Doch ein anderer Barca-Star könnte dem FC Bayern zur Gefahr werden.

Robert Lewandowski ist DER neue Star des FC Barcelona. Der Pole hat in seinen bisherigen sechs Pflichtspielen neun Tore für die Katalanen erzielt und ragt mit seiner Trefferquote heraus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Julian Nagelsmann sagte über seinen ehemaligen Schützling: „Er ist ihr torgefährlichster Spieler.“ Allerdings relativierte der 35-Jährige zugleich: „Er braucht aber auch Spieler, die ihm die Dinger auflegen.“ (LIVETICKER: FC Bayern - FC Barcelona, am Dienstag ab 21 Uhr auf SPORT1.de )

Der wohl beste “Kellner“ ist Ousmane Dembélé. Er hat in der noch jungen Spielzeit bereits vier Torvorlagen gegeben hat und darüber hinaus zweimal selbst getroffen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Bereits in der vergangenen Saison war er bester Assistgeber in La Liga.

Xavi bringt Dembélé in die Spur

Sein Coach ist auch der Grund für die Leistungsexplosion. Dembélés Vertrag lief in diesem Sommer aus und sehr lange sah es nach einer Trennung aus.

Barca hatte 2017 rund 130 Millionen Euro an den BVB überwiesen, doch diese Ablöse war der Franzose nie Wert. Nachdem Xavi das Traineramt bei den Katalanen vergangenes Jahr im November übernommen hat, zeigte die Formkurve des Flügelspielers stets nach oben.

„So jemanden wie Ousmane noch nie gesehen“

Die geklärte Zukunft und seine veränderte Rolle lassen den Franzosen aufblühen und man merkt ihm seine Spielfreude an. Neben Lewandowski ist der Ex-BVB-Star ein weiterer Unterschiedsspieler in Barcas Offensive.

Martin Braithwaite hat in der vergangenen Transferperiode die Katalanen in Richtung Espanyol Barcelona verlassen. In einem Interview bei Catalunya Radio meinte der Däne, dass Dembélé „einen größeren Unterschied“ mache als Lewandowski.