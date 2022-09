Basketball-EM: Der neue Dennis Schröder vor der Vollendung?

Anzeige

Moritz Thienen

Im K.o.-Kracher gegen Griechenland mit Superstar Giannis Antetokounmpo muss heute auch Dennis Schröder über sich hinauswachsen. Seine persönliche Entwicklung macht in dieser Hinsicht trotz Rückschlägen Hoffnung.

Gegen Griechenland zum Helden werden: Das ist kein leichter Job, selbst Dirk Nowitzki weiß es.

Den letzten deutschen Sieg über die Hellenen gab es bei der EM 2001, auch vorher nur drei. In besonders bitterer Erinnerung: 2005 wurde das vom überragenden „Dirkules“ angeführte deutsche Team im EM-Finale zerlegt - das Spiel endete 62:78 und damit auch der Traum vom zweiten EM-Titel. (NEWS: Alles Wichtige zur Basketball-EM)

Heute Abend steht im Viertelfinale in Berlin nun wieder der Angstgegner im Weg, diesmal auch noch angeführt von einem gewissen Giannis Antetokounmpo - zweimaliger NBA-MVP und überragender Mann der 2021er-Meistermannschaft der Milwaukee Bucks.

Eine Chance hat das DBB-Team da wohl nur, wenn es als Kollektiv über sich hinauswächst. Und wenn das deutsche NBA-Aushängeschild Dennis Schröder es bestmöglich veredelt.

Schröder führt das Team bei der EM erstmals als Kapitän aufs Feld und kämpft beim Turnier nicht nur um die ersehnte Medaille - sondern auch um sein eigenes persönliches Vermächtnis. (Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

Dennis Schröder mit wenig Rückenwind aus der NBA

Mit großem Rückenwind aus der NBA ging Schröder nicht in das Heimturnier: Die vergangenen Jahre liefen für den Braunschweiger alles andere als optimal. Nachdem er in der Saison 2019/20 groß für die Oklahoma City Thunder aufspielte und sogar für den Award zum „Sixth Man of the Year“, dem besten Bankspieler der NBA nominiert war, stagnierte seine Leistung nach seinem Wechsel zu den LA Lakers in der darauffolgenden Saison 2020/21.

Trotzdem wollten die Lakers Schröder behalten, baten knapp 84 Millionen für vier Jahre. Der Point Guard lehnte den hochdotierten Vertrag ab, weil er sich bei einem anderen Verein noch mehr Geld erhoffte - doch das Angebot kam nie.

Es folgte die letzte unglückliche Saison: Schröder unterschrieb für ein Jahr und 5,9 Millionen Dollar in Boston, wollte seinen Marktwert wieder steigern, doch das Gegenteil passierte. Er wurde in der Saison nach Houston getradet, die seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern wollten.

Aktuell steht Schröder, der eigentlich viele NBA-Teams verstärken würde, trotz der Erfahrung von 621 Partien in der größten und bekanntesten Liga der Welt noch immer ohne Team da.

Schwächen zu Beginn der EM

Schröder thematisiert seine ungewisse Zukunft aktuell nicht, richtet bei entsprechenden Fragen den Fokus stets auf das Turnier - er weiß gut, dass es jetzt das falsche Signal wäre, den Eindruck zu vermitteln, dass ihn etwas anderes beschäftigt als die Mission, für die er jetzt mehr als jeder andere gefordert ist.

NBA-Zukunft? Das sagt Schröder

Um gegen Griechenland etwas zu holen, braucht die Mannschaft einen Dennis Schröder in Top-Form - die er im Lauf des Turniers nicht immer erreicht hat.

In vier Spielen in der Gruppenphase erzielte der 28-Jährige zwar 18,3 Punkte im Schnitt, seine Wurfquoten waren aber sehr ausbaufähig. Gerade von der Dreierlinie warf er mit sechs Treffern bei satten 29 versuchen miserabel.

Eine Erklärung für Schröders schlechte Quoten könnte ein körperliches Problem sein. Der Point Guard verletzte sich in der Vorbereitung am linken Sprunggelenk und verpasste 13 Trainingstage.

Schröder wirkt persönlich gereift

Trotz schlechter Quoten aus dem Feld fiel Schröder als Leader der Mannschaft aber trotzdem auch schon in der Gruppenphase positiv auf.

Anders als in früheren Jahren wirkt der Braunschweiger gereift und überdreht auf dem Feld nicht mehr vollkommen. War Schröder in den vergangenen Jahren oft Ego-Zocker, der auch bei schlechten Quoten immer weiter wirft, glänzt er bei der EM als Spielgestalter. (DATEN: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)

Sieben Assists verteilt der 28-Jährige im Schnitt, ist Denker und Lenker im Offensiv-Spiel des DBB-Teams und reißt mit seiner Geschwindigkeit oft Löcher für seine Mitspieler. Auch abseits des Spielfeldes geht er mit gutem Beispiel voran: Sitzt Schröder mal auf der Bank, feuert er seine Mitspieler leidenschaftlich an und zeigt auch hier seine Leader-Qualitäten.

Die neue Mentalität entgeht auch den Altvorderen des DBB-Teams nicht: „Er ist mehr Anführer geworden, mehr jemand, der auch mit den anderen zusammenspielt und versucht, weniger selbst zu glänzen“, lobte soeben Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling.

Dennis Schröder macht auch von der Bank Stimmung.

Diese neuen Teamqualitäten scheinen nicht von ungefähr zu kommen. Auch abseits des Courts wirkt Schröder seit der Geburt seiner beiden Kinder deutlich gereifter - was er auch selbst als wichtigen Faktor seiner persönlichen und sportlichen Entwicklung ausgemacht hat: „Man wird erwachsener, geduldiger, das war ich vorher nicht.“ Durch seine Kinder merke man erst, „wie selfish man vorher war“.

Schröder wirkte in der Vergangenheit vor allem von einer sehr persönlichen Mission getrieben - vom Wunsch es allen zu zeigen, „die in Deutschland so lange an mir gezweifelt haben“ (O-Ton Schröder aus der Welt am Sonntag 2016), darunter frühere Lehrer, die ihm prophezeit hätten, „dass ich irgendwann arbeitslos sein werde“.

Schon seit einiger Zeit fällt auf, dass Schröder inzwischen auch bei solchen Interviews mehr Blick auf das größere Ganze richtet - etwa als er sich zu Beginn des Jahres mehr „Liebe“ und Wertschätzung aus der Heimat für die Leistungen der deutschen NBA-Legionäre wünschte.

Kommt Schröder rechtzeitig in Top-Form?

Dass Schröder nicht mehr der ist, der er einmal war, ist für das deutsche Nationalteam also gut - und pünktlich zur K.O-Phase scheint Schröder auch auf dem Court zur besten Version seiner selbst zu finden. Gerade in der dominanten ersten Halbzeit des Achtelfinal-Erfolges gegen Montenegro spielte der 28-Jährige groß auf.

Schröder dominierte das Spiel, verteilte den Ball überragend (sieben Assists) und zeigte sich auch endlich selbst als überzeugender Scorer. Ein Statement war vor allem sein Dunk im zweiten Viertel, als er seinen Gegenspieler mit einem schnellen Antritt problemlos stehen ließ und den Ball danach krachend in den Korb hämmerte.

Einziges Problem: Genau wie das gesamte Team, tauchte Schröder in der zweiten Halbzeit ab, spielte nur noch einen Assist. Sein Team verspielte fast einen 27-Punkte-Vorsprung und hatte beim 85:79-Erfolg letztendlich Glück, überhaupt ins Viertelfinale einzuziehen.

Dementsprechend selbstkritisch zeigte sich auch der Kapitän. „Im Endeffekt haben wir den Sieg geholt. Das freut mich natürlich. Aber wir haben echt nicht diszipliniert gespielt“, sagte er am Samstag nach dem mühevollen Einzug ins Viertelfinale der Heim-EM: „Wir schauen uns natürlich die Videos an und gucken, wie wir besser werden können in den Situationen.“

Griechenland-Spiel für Schröder doppelt wichtig?

Gerade beim Stoppen der griechischen Top-Spieler könnte auf den Kapitän eine spezielle und reizvolle Sonderaufgabe warten. Da mit Nick Weiler-Babb der beste Guard-Verteidiger auszufallen droht, könnten auf Schröder auch größere Aufgaben in der Verteidigung warten.

Persönlich angestachelt könnte Schröder dabei vielleicht auch durch einen Gegner auf der anderen Seite sein - Tyler Dorsey. Der griechische Shooting Guard hat für die kommende Saison bei den Dallas Mavericks unterschrieben, einem Verein, der aktuell auch zu den Interessenten an Schröder zählen soll.

Die Mavericks schauen bei Dorsey während der EM genau hin. Dirk Nowitzki, der in beratender Funktion für die Mavs arbeitet (und heute als TV-Experte im Einsatz ist), beobachtete den zweitbesten griechischen Scorer in der Gruppenphase sogar vor Ort in Mailand und begrüßte ihn per Handschlag nach dem Spiel. (DATEN: Die Gruppen und Tabellen der Basketball-EM)

Gelingt es Schröder den Dreier-Spezialisten, der in der vergangenen Saison bei Olympiakos Piräus auflief, aus dem Spiel zu nehmen, könnten auch die Chancen des DBB-Teams extrem steigen. Hinzu könnte er so auch direkte Werbung bei einem möglichen neuen Arbeitgeber machen.

