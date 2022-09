YGO Master Duel: “The Newborn Dragon”-Pack hinzugefügt

Spieler, die gerne ein Branded-Deck in voller Stärke spielen wollen, dürfen sich freuen: Das letzte Puzzel-Stück, Spiegeljade, ist nun endlich in Master Duel verfügbar.

Am 9. September hat Konami ein kleines Update für Yu-Gi-Oh!: Master Duel ausgerollt, welches Spielern trotz seiner geringen Größe eine beachtliche Menge an neuem Inhalt bietet.

Headliner des Updates ist das neue Selection Pack „The Newborn Dragon“. Dieses führt einige Extra-Deck-Monster in das Spiel ein, die bisher nur in Form des physischen Kartenspiels verfügbar waren. Darunter Spiegeljade der Eisklingen-Drache und Kalliberende-Drache.

Spiegeljade, das Boss-Monster des Branded-Archetyps

Mit der Einführung des Drachen in Master Duel stehen Spielern nun alle Werkzeuge zur Verfügung, um Decks zu konstruieren, die im physischen Kartenspiel ganze Turnierserien dominiert haben. Die populärste Variante war hier wohl Despia-Branded. Diese nutzt zudem Karten des Despia-Archetyps, um schneller an Schlüsselkarten wie Markierte Fusion zu gelangen.

Kalliberende-Drache ist im Rahmen des Sets „Ghost from the Past: The Second Haunting“ für das westliche Kartenspiel erschienen. Nun hat es das Link-5-Monster auch nach Master Duel geschafft. Hier wird es vor allem Verwendung in Dragon Link-Strategien finden.