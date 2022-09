Ringer-WM: Weiter kein Aufwärtstrend bei deutschen Startern

Auch am vierten Wettkampftag der Weltmeisterschaften in Belgrad haben die Athleten des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) keine zählbaren Erfolge gefeiert.

Lediglich Lisa Ersel hatte in der Gewichtsklasse bis 50 kg am Dienstag zumindest noch Chancen auf die Hoffnungsrunde.

Sollte ihre Bezwingerin Miesinnei Genessis aus Nigeria am Abend ihr Halbfinale gewinnen, tritt Ersel am Mittwoch in der Hoffnungsrunde an und erhält damit die Chance, auf Umwegen noch die Bronze-Medaille zu erringen.