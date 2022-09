Bundesliga: Freiburg verlängert mit Torhüter Flekken

Wie die Breisgauer am Dienstag mitteilten, wurde der Vertrag mit Mark Flekken vorzeitig verlängert, die genaue Laufzeit teilte der Verein wie gewohnt nicht mit.

Der 29-Jährige kam seit 2018 in 60 Pflichtspielen für den Klub zum Einsatz und überzeugt auch in dieser Saison bislang mit konstant starken Leistungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet. Der Ball ist, ob in seinen Händen oder an seinen Füßen, immer sein Freund“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: „Wir freuen uns, mit ihm als Sportler und Persönlichkeit weiterarbeiten zu können.“