CS:GO: Nach vermeintlichem Drogen-Eklat: Skandal-Spieler Boombl4 ist zurück

Der frühere NAVI-Star Boombl4 ist mit neuem Team zurück im kompetitiven Counter-Strike. Mit Team BEBRA trat er in einem Moskauer LAN-Event an.

Es war DER Aufreger in in der Counter-Strike-Community. Im Juni 2022 gerät der ehemalige NAVI-Star Kirill „Boombl4″ Michailow in den Fokus der eSports-Welt, nur leider nicht sportlicher Natur. Nach dreimonatiger Auszeit meldet er sich nun im kompetitiven Counter-Strike zurück.