Valorant Champions 2022 - Der aktuelle Stand beim größten Turnier der Szene!

LOUD hat bei den Valorant Champions 2022 gute Chancen auf den Titel © Valorant Champions Tour via Twitter

Valorant ist wohl der jüngste eSport, der es in den Mainstream geschafft hat. Mit den Valorant Champions 2022 geht das größte Turnier des Kalenderjahres in seine heiße Phase.

Das große Offline-Turnier findet in Istanbul, Türkei in der Volkswagen Arena statt. Der Preisgeldpool beläuft sich auf 1.000.000 US-Dollar Preisgeld. Dem Gewinner stehen alleine 300.000 USD zu.

16 Teams traten an, aus der Gruppenphase herausgeschafft, haben es acht Mannschaften.

Inzwischen ist das Turnier in der K.O.-Phase angekommen. Team Liquid und Leviatán mussten bereits die Segel streichen. Die restlichen sechs Teams haben nach wie vor die Chance auf ein Ticket für das große Finale, welches kommenden Sonntag stattfinden wird.

Der Verlierer dieser Partie rutscht ins Lower Bracket Final ab und hat da eine zweite Chance per Ehrenrunde in das Endspiel der Valorant Champions zu kommen. Der Gegner wird dabei ein Team aus dem Quartett bestehend aus Fnatic, DRX, XSET und FunPlus Phoenix sein. Anders als in den Spielen zuvor wird das Lower Bracket Finale - genauso wie das Grand Final - im Best-of-Five-Modus ausgetragen.