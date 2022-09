Knieverletzung: VfL Bochum muss auf Takuma Asano verzichten

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, erlitt der Japaner beim 1:3 im Straßenbahnderby bei Schalke 04 am vergangenen Samstag einen Innenbandanriss im rechten Knie.

Der 27-Jährige stand in dieser Saison in allen sechs Bundesligaspielen in der Startelf. Auf Schalke musste er bereits in der vierten Minute ausgewechselt werden.