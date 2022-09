Rekordkulisse bei Frauen-Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Bayern erwartet

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt fiebern dem Bundesliga-Eröffnungsspiel in der großen Arena entgegen. Der Verein erwartet eine Rekordkulisse.

„Das ist ein gutes Statement für die Liga“, sagte Trainer Niko Arnautis vor dem Duell mit Vizemeister Bayern München am Freitag (19.15 Uhr) und sprach von „riesengroßer Euphorie“.

Details zu den Ticketzahlen verriet die Eintracht bei der Pressekonferenz am Dienstag nicht, der Verein erwartet aber eine "geschichtsträchtige" Kulisse. Die bisherige Liga-Bestmarke liegt bei 12.464 Fans in Wolfsburg am Ende der Saison 2013/2014.