Champions League: Dortmunder Rückfall in alten Zeiten - diese Probleme muss Trainer Terzic lösen

Die Klatsche in Leipzig war für Borussia Dortmund ein Rückfall in alte Zeiten. Trainer Edin Terzic wird gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen Patrick Berger und Oliver Müller über die Baustellen.

Ausgerechnet mit einer 0:3-Klatsche gegen Leipzig im Gepäck geht es für Borussia Dortmund in das schwere Auswärtsspiel bei City und Ex-Stürmer Erling Haaland (zwölf Tore nach acht Spielen)! (Champions League: ManCity - Borussia Dortmund am Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Mit der Sondermaschine EW1909 ist der BVB-Tross am Dienstag vom Dortmunder Flughafen in Richtung England aufgebrochen. Und Trainer Edin Terzic hat nach dem desolaten Leipzig-Auftritt ein paar Sorgenfalten mehr auf der Stirn. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In einer neuen Folge des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“ sprechen die beiden BVB-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller über die aktuellen Probleme beim Vizemeister, an denen letztlich Ex-Coach Marco Rose (jetzt Leipzig) verzweifelte. DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Wackel-Auftritte wie unter Marco Rose

Die vielen Wackel-Auftritte waren am Ende einer der Hauptpunkte, wieso Marco Rose im Sommer gehen musste. Geht das auch unter Terzic so weiter? Nach den Cup-Siegen gegen 1860 München und Kopenhagen (je 3:0) und den Ligasiegen gegen Leverkusen, Hertha, Hoffenheim (je 1:0) und Freiburg (3:1) gab es zwei unerklärliche Pleiten gegen Bremen (2:3) und Leipzig (0:3). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In Leipzig gab es am Wochenende kaum Gegenwehr, zudem fehlte die Bereitschaft völlig, füreinander in jeden Zweikampf zu gehen. „Wir hatten ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben, die hatten wir auch in der Vergangenheit häufig“, kritisierte Terzic: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr Konstanz reinbekommen.“