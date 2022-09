Diese Woche keine Champions-League-Hymne bei vier Spielen

Anzeige

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. soll in den Heimspielen der britischen Fußball-Vereine keine Champions-League-Hymne gespielt werden.

Der Tod der verstorbenen Queen Elizabeth II. hat auch Folgen für gleich mehrere Champions-League-Partien am Dienstag- und Mittwochabend.

Nachdem am vergangenen Wochenende der Spielbetrieb in allen Fußball-Ligen im Vereinigten Königreich aufgrund des Ablebens der Monarchin ruhte, kehren die sechs britischen Vereine in der Champions League nun wieder auf den Rasen zurück. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Allerdings soll zu Ehren der verstorbenen Königin vor allen Spielen auf britischem Boden auf die Champions-League-Hymne verzichtet werden, wie der Telegraph berichtet.

Das Nicht-Spielen der legendären Hymne wird unter anderem die Partien FC Chelsea - FC Salzburg (Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER) sowie Manchester City - Borussia Dortmund (Mi. ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) betreffen.

Der FC Liverpool verkündete zudem, dass es vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam (Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) eine Schweigeminute an der Anfield Road geben wird. Beide Teams werden Trauerflor tragen.

FC Liverpool ehrt verstorbene Queen Elizabeth II.

„Die Flaggen in Anfield sind auf Halbmast gesenkt worden und werden dies auch während der gesamten Trauerzeit bleiben“, heißt es in der Erklärung der Reds. „Die Vereinswappen auf allen sozialen Medienplattformen wurden ebenfalls auf schwarz und weiß geändert, um die Farben der Trauerzeit zu repräsentieren... Der LFC möchte sich im Vorfeld des Spiels am Dienstag bei seinen Fans bedanken.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Elizabeth II. war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben. (NEWS: So emotional reagieren die Fußball-Stars auf den Tod der Queen)

Seitdem herrscht auf den britischen Inseln eine zehntägige Trauerzeit.

