FIFA 23: Der Bomber der Nation kommt endlich als Ikone!

Die deutsche FIFA-Community musste sich für eine lange Zeit gedulden, jetzt ist es endlich so weit: EA Sports hat angekündigt, dass Gerd Müller als neue Ikone in FIFA 23 spielbar sein wird. Müller hat in 427 Bundesliga-Spielen 365 Tore geschossen. In 62 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft netzte er 68-mal, das ist eine unfassbare Quote. Robert Lewandowski ist der einzige Spieler, der den Torrekord Müllers (40 Tore in einer Spielzeit) in der Bundesliga brechen konnte.