Basketball-Eklat: NBA-Star filmt sich selbst bei homophober Beleidigung - und postet es!

In einem selbst geposteten Instagram-Video, welches inzwischen gelöscht wurde, beleidigte der NBA-Star am Wochenende aus einem Auto heraus eine Gruppe Männer mit einer abschätzigen homophoben Bemerkung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

„Schau dir diese queer ass n****s an, schau, wo die Welt hingekommen ist“, kommentierte der Nummer-1-Draftpick von 2020 in Richtung der Gruppe - und fand das zu diesem Zeitpunkt offensichtlich amüsant und teilenswert: „Diese n*** sind anders“ schrieb der 21 Jahre alte Flügelspieler mit drei Tränenlach-Emojis dazu. Im Hintergrund ist eine lachende Frau zu hören.

Minnesota Timberwolves: „Wir sind enttäuscht“

Die Timberwolves reagierten am Montag in einer Erklärung auf die unrühmliche Aktion Edwards. „Wir sind enttäuscht von der Sprache und den Handlungen, die Anthony Edwards in den sozialen Medien gezeigt hat“, teilte das Team mit.