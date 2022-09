Anzeige

Top-Spieler in FIFA 23 enthüllt! Messi und Ronaldo trifft's hart FIFA 23: Top-Spieler enthüllt!

Niklas Walkerling

Die 23 besten Spieler in FIFA 23 werden veröffentlicht. Auffällig hierbei: Kylian Mbappé ist nicht alleiniger Spitzenreiter. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi verlieren ihre Spritzigkeit.

Die Spielerratings sind raus! Sind Ronaldo und Messi die größten Verlierer?

EA Sports hat die offiziellen Spielerwerte der besten 23 Profis in FIFA 23 enthüllt. An der Spitze thront anders als erwartet nicht Kylian Mbappé - zumindest nicht alleine. Der Pariser Shootingstar teilt sich die höchste Wertung mit gleich vier weiteren Spielern.

Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne und Lionel Messi wurden wie Mbappé mit einer 91er-Wertung versehen. Schaut man sich die Werte aller Spieler aber im Detail an, so scheint Mbappé in den relevanten Kategorien aber doch die Nase vorn zu haben.

Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Sadio Mané sind drei Bundesliga-Spieler in der Auswahl anzutreffen. Toni Kroos von Real Madrid ergänzt als dritter Spieler die Riege der deutschen Profis.

Ronaldo und Messi: Tempo wie Hummels?

Überraschungen gibt es vor allem bei den beiden Altstars Messi und Ronaldo. Die Mittdreißiger haben erhebliche Einbußen in ihrer Geschwindigkeit und Beschleunigung einstecken müssen.

Lionel Messi ist von Tempo 85 auf 81 abgestuft worden, während es CR7 sogar noch härter getroffen hat: Der Portugiese verliert in FIFA 23 ganze sechs Punkte und muss sich somit ebenfalls mit einem 81er-Tempo begnügen.

Seinen zweiten Frühling erlebt derweil Karim Benzema: Der Madrilene ist wie Messi ebenfalls 35 Jahre alt, hat aber vier Tempo-Punkte dazugewonnen und steht jetzt bei 80.

Die Liste der 23 besten Spieler in FIFA 23:

Karim Benzema, Real Madrid, 91

Robert Lewandowski, FC Barcelona, 91

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, 91

Kevin De Bruyne, Manchester City, 91

Lionel Messi, Paris Saint-Germain, 91

Mohamed Salah, Liverpool FC, 90

Virgil van Dijk, Liverpool FC, 90

Cristiano Ronaldo, Manchester United, 90

Thibaut Courtois, Real Madrid, 90

Manuel Neuer, FC Bayern München, 90

Neymar, Paris Saint-Germain, 89

Heung-Min Son, Tottenham Hotspurs, 89

Sadio Mané, FC Bayern München, 89

Joshua Kimmich, FC Bayern München, 89

Casemiro, Real Madrid, 89

Alisson, Liverpool FC, 89

Harry Kane, Tottenham Hotspurs, 89

Ederson, Manchester City, 89

N‘Golo Kanté, FC Chelsea London, 89

Jan Oblak, Atlético Madrid, 89

Erling Haaland, Manchester City, 88

Toni Kroos, Real Madrid, 88

Marquinhos, Paris Saint-Germain, 88

Die Top-23 ist nur die erste Flut an FIFA-23-Spielern, die in den kommenden Tagen veröffentlicht wird. Die gesamte Woche über werden jeden Tag weitere Profis zu speziellen Mottos enthüllt. Am Ende der Woche werden die Werte der 1000 besten Profis einsehbar sein.

Dienstag, 13. September: Premier-League-Spieler und am stärksten verbesserte Profis

Mittwoch, 14. September: LaLiga-Spieler und beste U21-Profis

Donnerstag, 15. September: Bundesliga-Spieler und 5-Sterne-Skiller

Freitag, 16. September: Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größten Karrieremodus-Potenzial

Samstag, 17. September: Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis

Sonntag, 18. September: Komplette Datenbank, schnellste Profis und Karrieremodus-Juwele

Die Werte der weiblichen Profis werden am 23. September bekanntgegeben, ebenso wie die Integration der Frauen-Ligen in FIFA 23 vonstatten gehen wird. Die neuesten Inhalte zu den Werten sind in der FIFA-Werte-Datenbank-Zentrale zu finden.