FC Bayern: Nagelsmann-Auftrag! Was die Bosse von ihm erwarten

FC Bayern: Rückendeckung für Nagelsmann

Dennoch erhoffen sich die Verantwortlichen neben besseren Ergebnissen in den kommenden Wochen auch ein positiveres und harmonischeres Binnenklima ohne Stunk. Ein alles andere als zu unterschätzender Auftrag bei mehr als nur elf Top-Spielern im Kader. Und der obliegt in erster Linie dem Trainer.

Salihamidzic verrät: Das habe ich Nagelsmann gesagt

„Julian ist noch auf der Suche nach seinem Stil. Einen solchen Kader hat er noch nicht gehabt. Das ist ein Lernprozess für ihn. Deswegen ist Bayern München Bayern München. Das ist nicht so einfach“, betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 und ergänzte: „Ich habe dem Trainer gesagt: Es ist mir wichtiger, dass wir lieber einmal mehr unentschieden spielen, als dass wir zu viele unzufriedene Spieler haben.“

Als Unruheherd galt damals vor allem Robert Lewandowski, der mit Nagelsmann nie so wirklich warm wurde und Kritik an dessen Taktik und Trainingsmethoden übte.

Nagelsmann sieht bessere Stimmung beim FC Bayern

So erfüllten Salihamidzic und Co. ihm außerdem viele, wenngleich nicht alle Transferwünsche. Daher betonte Nagelsmann am Montag auf SPORT1-Nachfrage: „Ich finde, dass die Stimmung in der Mannschaft und im Klub besser ist, als es im letzten Jahr der Fall war.“