Boxen: Battle of Britain zwischen Fury und Joshua rückt näher

Das „Battle of Britain“ im Boxring zwischen den Schwergewichts-Stars Tyson Fury und Anthony Joshua wird immer wahrscheinlicher.

Wie Joshuas Management am Dienstag via Twitter mitteilte, habe man „alle Bedingungen akzeptiert, die uns von Furys Team für einen Kampf am 3. Dezember vorgelegt wurden“. Man erwarte nun eine Antwort der Gegenseite.