Giggs-Nachfolger: Neuer Vertrag für Wales-Trainer Page

Teammanager Robert Page soll langfristig bei der walisischen Fußball-Nationalmannschaft an der Seitenlinie stehen. Wie der Verband am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der Nachfolger des ehemaligen Topspielers Ryan Giggs einen neuen Vierjahresvertrag.

Der 48-Jährige wird das Team bei der WM-Endrunde in Katar betreuen - es ist die erst zweite WM-Teilnahme in der Geschichte des Verbandes. Anschließend soll er die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 und die Weltmeisterschaft 2026 in Angriff nehmen.