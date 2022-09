Meister-Coach Magath hält Kruse-Ausbootung für richtig

Der ehemalige Bayern- und Frankfurt-Trainer Kovac sei "konsequent, und wenn ich mir das Spiel der Wolfsburger anschaue, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Der Verein muss in so einem Fall den Trainer stärken." Magath erklärte weiter, dass der kroatische Fußballlehrer die Mannschaft nicht zusammengestellt habe, "insofern hatte er wenig Einfluss auf die Kaderzusammenstellung und musste mit den Spielern leben, die da sind."

Magath glaubt, dass Kovac jedem Spieler "das Angebot gemacht hat, mit ihm zu arbeiten und mit ihm erfolgreich zu sein. Wenn dann Spieler im Kader stehen, die eigene Vorstellungen haben und glauben, so gut zu sein, dass sie nur das machen müssen, was sie für richtig halten, hat der Trainer ein Problem. Wenn ein Spieler nicht will, dann will er nicht."