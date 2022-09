Glasner mit Appell an Eintracht-Frankfurt-Fans vor Hochrisikospiel in Marseille

Knallt es in Marseille? So streng geht die Polizei gegen Eintracht-Fans vor

Nach den Krallen beim Conference-League-Duell zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln (1:1) in der Vorwoche hatte die Polizei-Präfektur in Marseille strenge Regelungen erlassen.

Eintracht-Fans dürfen sich dabei in vier zentralen Distrikten der Stadt nicht als solches erkennbar geben. Klassische Verhaltensweisen wie das Singen von Liedern oder das Tragen von Schals und Trikots sind in diesen Bereichen am Dienstag untersagt, die Polizei kündigte striktes Durchgreifen an. (NEWS: Erste Folgen nach Fan-Ausschreitungen)