VfL Bochum: Wer folgt auf Thomas Reis? - Neuhaus, Grammozis, Wolf, Zorniger als Kandidaten

Wer beerbt Thomas Reis beim VfL Bochum? SPORT1 rückt ein Quartett in den Fokus mit möglichen Nachfolgern, die den VfL retten könnten.

Als Nachfolger für den gefeuerten Trainer übernimmt interimsweise U19-Coach Heiko Butscher, der nach dem Köln-Spiel am Sonntag wieder in den Nachwuchs rutschen soll. Er wird unterstützt von Marc-André Kruska. Zudem verriet der neue Sportchef Patrick Fabian, dass Peter Greiber und Frank Heinemann als weitere Co-Trainer dabei sind.

Bochum: So soll das Trainer-Profil aussehen

Der Ex-Profi, der zuletzt als Lizenzspielerchef beim VfL fungierte, fügte an: „Der neue Trainer soll den Glauben vermitteln können, dass wir die Klasse halten können. Er braucht eine klare Linie in seinem Spiel und eine klare Ansprache.“

Vier Trainer nimmt SPORT1 in den Fokus, die passen würden.

Uwe Neuhaus:

Kaum ein Coach hat in Deutschland so viel Erfahrung wie der 62-Jährige. Mit Union Berlin stieg er 2009 als Meister in die 2. Liga auf, 2016 gelang ihm das Kunststück mit Dynamo Dresden noch einmal. Mit Arminia Bielefeld folgte 2020 die Zweitligameisterschaft und damit die überraschende Bundesliga-Rückkehr.