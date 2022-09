Nach Tod der Queen: Premier League setzt Spielbetrieb fort - aber Topspiel verschoben

Rund eine Woche nach dem Tod von Queen Elizabeth II. soll in der Premier League wieder der Ball rollen. Drei Partien werden jedoch verschoben, darunter ein Topspiel.

In der Premier League soll ab Freitag wieder der Ball rollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Allerdings werden drei Spiele „aufgrund der Ereignisse rund um die Beerdigung der Queen“ verschoben, wie die Liga am Montagabend mitteilte.

Klopp ist an diesem Dienstag mit Liverpool aber in der Champions League gefordert.

Nach dem 0:3 zum Auftakt in Neapel steht Liverpool gegen Ajax Amsterdam schon unter Druck.

Weitere Spielabsagen möglich

In der Premier League finden auch die Partien Manchester United gegen Leeds United und Brighton & Hove Albion gegen Crystal Palace an einem neuen Datum statt.

Grund für die Verschiebungen ist das Staatsbegräbnis der Queen, welches für Montag, den 19. September angesetzt ist und den Dienst von zahlreichen Polizeikräften aus dem ganzen Land in Anspruch nimmt. Genaue Nachholtermine der betroffenen Spiele sind noch nicht bekannt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Auch in der zweiten und dritten Liga soll ab Donnerstag wieder gespielt werden, wie die English Football League ankündigte. Vor allen Spielen soll eine Schweigeminute abgehalten werden und die Nationalhymne gespielt werden. Zudem werden die Spieler Trauerflor tragen und die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Weitere Spielabsagen sind darüber hinaus nicht auszuschließen. Da nun „ein nationaler Polizeiplan in Kraft ist, werden die Liga und die Klubs weiterhin nach Kräften zusammenarbeiten, um alle Herausforderungen zu bewältigen, die in Bezug auf die Überwachung bestimmter Spiele auftreten können“, hieß es in der EFL-Mitteilung.