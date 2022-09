FC Bayern: Lothar Matthäus ledert und vermisst Typen - "Viele verstecken sich"

Es knirscht beim FC Bayern nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart und dem nunmehr dritten Unentschieden hintereinander - und ausgerechnet jetzt steht dem Rekordmeister in der Champions League das heiße Duell mit dem FC Barcelona ins Haus (Champions League: FC Bayern - FC Barcelona am Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Nicht nur auf Coach Julian Nagelsmann wächst daher der Druck - auch bei den Spielern herrscht Unruhe und Frust, wie Thomas Müller kürzlich durchblicken ließ: „Ich bin das erste Mal in dieser ganzen Spielzeit sauer - und zwar sauer auf uns selbst. Ich habe eine schöne Krawatte.“ (HINTERGRUND: Rotiert sich Bayern in die Krise?)

Eine Reaktion, die für Lothar Matthäus nachvollziehbar ist: „Er (Müller, Anm. d. Red.) ärgert sich, dass Stuttgart am Schluss überhaupt noch die Chance hatte, einen ordentlichen Ball in den Sechzehner zu spielen“ schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)