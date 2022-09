WWE RAW; Neue Gruppierung Damage CTRL holt erstes Gold

Iyo Sky und Dakota Kai holen erstes Gold für Damage CTRL

Triple H war bei NXT in dieser Hinsicht immer offener, was sich nun auch in der tragenden Rolle zeigt, die er den Top-Wrestlerinnen Kai und Sky gegeben hat - untermauert unter anderem auch durch die große Inszenierung, mit der sie und Bayley Topstar Becky Lynch in eine Verletzungspause schickten.