NFL: Russell Wilson verliert mit Broncos Seahawks - Hass-Rückkehr nach Seattle, Geno Smith top

Für Wilson dagegen, der vor seinem Abgang bei den Seahawks in der Off-Season zehn Jahre lang für die Franchise gespielt und mit ihr 2013 den Super Bowl gewonnen hatte, war es ein Abend zum Vergessen - und das in mehrfacher Sicht.

NFL: Wilson patzt mit Broncos bei Seahawks

„Verräter!“ - Fans buhen Wilson aus

Folge: Wilson schrammte dank der Seahawks-Defense zudem gerade so an zwei Interceptions vorbei, nachdem bereits im ersten Drive Safety Jamal Adams einen Ball fallen gelassen und der Routinier im letzten Drive der ersten Hälfte einen Pass weit an Courtland Sutton vorbei in die Endzone geworfen hatte. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)