Champions League: Bayern vs. Barca - "Unsäglicher Abgang!" Drohen Lewandowski wirklich Pfiffe? Wie wird die Lewandowski-Rückkehr?

Kontakt zu Lewandowski vor Rückkehr? Müller: "Da ging's heiß her"

Kerry Hau, Reinhard Franke

Robert Lewandowski tritt mit dem FC Barcelona bei seinem Ex-Klub FC Bayern an. Wie werden die Zuschauer ihn nach seinem weniger rühmlichen Abgang in der Allianz Arena empfangen? SPORT1 hat Fan-Meinungen gesammelt.

Diese Rückkehr sorgt für Brisanz! Keine zwei Monate nach seinem Wechsel zum FC Barcelona wird Robert Lewandowski am Dienstag wieder in der Allianz Arena auf dem Rasen stehen. (Champions League: FC Bayern - FC Barcelona am Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Am Abend zuvor beim Abschlusstraining der Katalanen vor dem Champions-League-Gruppenkracher gegen seinen Ex-Klub probierte sich der Weltfußballer schon an seiner alten Wirkungsstätte, flachste zwischendurch mit seinen neuen Kollegen herum und strahlte zufrieden in die Kameras. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Lewandowski selbst verzichtete auf Interviews vor dem Spiel, er will lieber auf dem Platz sprechen – mit Toren. Die Frage, die sich im Vorfeld viele stellen: Wie werden die Zuschauer in der Arena den 34-Jährigen nach seinem weniger rühmlichen Abgang empfangen?

SPORT1 hat sich im Bayern-Fanlager umgehört. Die Meinungen? Durchaus unterschiedlich!

Björn Abel (Fanclub „Kurve Adelzhausen“):

„Lewandowski war tatsächlich bei mir und im Fanclub eine Persona non grata während der Transferperiode, da sein Verhalten komplett daneben war. Inzwischen sind aber die Emotionen beruhigt und man kann sachlich auf die Situation blicken. Da bleiben viele sehr gute und drei absolut herausragende Jahre im Trikot des FC Bayern. Immer mit einer gewissen Distanz, deshalb wird er auch nie eine Legende wie zum Beispiel Bastian Schweinsteiger. Deshalb er ohne Pfiffe, aber auch ohne großen Applaus empfangen werden.“

Vjeko Keskic (Gründer von FCBinside):

„Auch wenn Lewandowski den Bayern-Fans in den vergangenen acht Jahren sehr viel Freude bereitet hat und maßgeblich an den zahlreichen Titeln beteiligt war, hat er mit seinem Verhalten in den vergangenen Monaten viele Sympathien verspielt. Ich denke, es wird viele Pfiffe geben, weil die Geschehnisse noch nicht so lange zurückliegen.“





Manu Hillwig (Fanclub „Stern des Südens Lippe“ und Sänger der „Band of Bavaria“, die Fan-Musik für den FC Bayern macht):

„Ich bin mir unsicher: Einerseits hat er Geschichte geschrieben, andererseits war die Art und Weise seines Abgangs einfach nur unsäglich. Damit hat er viel kaputt gemacht. Wenn du ein Fan bist, der sich mit den zwischenmenschlichen Geschichten nicht auseinandersetzt, dann bewunderst du ihn bestimmt und schenkst ihm Applaus. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Ultras ganz schön Bambule machen werden, weil es denen eben auch um die Menschen hinter den Fußballern geht. Ich selbst würde klatschen, aber auch nicht enthusiastisch, weil da menschlich einfach was kaputt gegangen ist.“

Morten Scheuermann (Südkurven-Gänger):

„Ich werde ihm weder zujubeln noch werde ich ihn auspfeifen. Die Art und Weise seines Abschieds war natürlich alles andere als schön. Vor allem mit der Aussage, in ihm sei ‚etwas gestorben‘ hat er sich bei mir persönlich wirklich sämtliche Sympathiepunkte verspielt. Letztlich muss man ihm aber trotzdem danken, was er in den acht Jahren für den Verein geleistet hat.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Timo H. (auf Twitter bekannt als @Insidemunchen und regelmäßig in der Südkurve):

„Ich bin selbst sehr gespannt, wie ihn vor allem die Südkurve empfangen wird. Das ist schwer einzuschätzen! Ich gehe davon aus, dass der Großteil neutral reagieren wird – weder mit Pfiffen noch mit Applaus. Trotzdem denke ich aber, dass es auch vereinzelte Pfiffe geben wird. Ein Pfeifkonzert kann ich mir jedoch nicht wirklich vorstellen, da er trotz des unschönen Abschieds doch auch viel für den Verein geleistet hat.“