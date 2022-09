FC Bayern: Goretzka gegen FC Barcelona nur auf der Bank - auch Gnabry draußen?

Am Dienstagabend (21 Uhr) tritt Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona in der Allianz Arena zum Gruppen-Kracher in der Königsklasse an. Klar, dass jeder Bayern-Star auf dem Platz stehen möchte – von Anfang an. (Champions League: FC Bayern - FC Barcelona am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)