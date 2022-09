BVB: Dahoud erfolgreich an der Schulter operiert - Binoe-Gittens hat am Dienstag OP-Termin

Dem BVB fehlen aktuell acht potenzielle Stammspieler verletzungsbedingt. Einer der Stars wurde nun erfolgreich an der Schulter operiert.

BVB: Dahoud an Schulter operiert

Immerhin: Nach SPORT1 -Informationen wurde Dahoud vorige Woche erfolgreich in einer Klinik in Heidelberg operiert. Der Eingriff verlief soweit komplikationsfrei.

Von nun an wird der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler in enger Begleitung der BVB-Ärzte und Physios behandelt. Die WM in Katar kann sich der zuletzt stark aufspielende Kicker jedoch leider abschminken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)