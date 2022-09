3. Liga: SC Verl – SV Meppen, 2:2 (1:2)

Verl geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Morgan Faßbender das schnelle 1:0 für Meppen erzielte. Joel Grodowski war zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Verl (26.). Fünf Minuten später ging der SV Meppen durch den zweiten Treffer von Faßbender in Führung. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Pause stellte Michel Kniat um und schickte in einem Doppelwechsel Tobias Knost und Torge Paetow für Nico Ochojski und Daniel Mikic auf den Rasen. Meppen stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Mike Feigenspan, Johannes Manske und Sascha Risch für Christoph Hemlein, David Blacha und Ole Käuper auf den Platz. Michel Kniat wollte Verl zu einem Ruck bewegen und so sollten Nikos Zografakis und Maximilian Wolfram eingewechselt für Yari Otto und Grodowski neue Impulse setzen (73.). Mit Max Dombrowka und Markus Ballmert nahm Stefan Krämer in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Steffen Puttkammer und Yannick Osee. Mit seinem Treffer aus der 87. Minute bewahrte Joscha Wosz seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Der SV Meppen wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SC Verl die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.