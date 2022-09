Vertrag bis Januar: Karius unterschreibt in Newcastle

Der zuletzt vereinslose Torhüter Loris Karius setzt seine Karriere in England bei Newcastle United fort. Dies gab der Klub am Montag bekannt. Der 29-Jährige hat demnach einen Vertrag bis Januar unterschrieben, der bei Bedarf per Option bis Saisonende verlängert werden kann. Der frühere Mainzer und Liverpooler Profi Karius soll bei Newcastle den verletzten Ersatztorhüter Karl Darlow ersetzen. Nick Pope ist Stammkeeper.

„Er ist ein sehr guter Torhüter mit Erfahrung in der Premier League und in Europa und er wird uns in einem wichtigen Teil der Saison unterstützen“, erklärte Newcastle-Trainer Eddie Howe. Karius fügte an: „Ich bin aufgeregt. Es ist eine gute Gelegenheit für mich und ein großartiges Projekt, an dem ich teilhaben kann. Ich habe nicht lange gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen.“