Frankfurt wieder mit Rode - Pellegrini fehlt

Kapitän Rode ist wieder mit an Bord © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann in seinem ersten Auswärtsspiel in der Champions League wieder auf Kapitän Sebastian Rode zurückgreifen. "Wir sind sehr froh, dass Sebastian etwas früher zurück ist als gedacht", sagte Trainer Oliver Glasner: "Er hat eine Woche nichts gemacht, deshalb werden wir erst am Spieltag gemeinsam entscheiden, welche Spielzeit er sich zutraut."