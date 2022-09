"Barca macht dem FC Bayern Angst" - Pressestimmen vor dem Duell & zur Rückkehr von Lewandowski

Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend den FC Barcelona zum Champions-League-Kracher. SPORT1 fasst die spanischen Pressestimmen zusammen, wie dort über den Showdown und das Wiedersehen mit Robert Lewandowski gedacht wird.

Es kommt nicht nur zu einem Kräftemessen zweier absoluten Top-Klubs, sondern auch zum Aufeinandertreffen mit Robert Lewandowski. Er kehrt am Dienstag nach seinem Wechsel im Sommer zum ersten Mal mit seinem neuen Arbeitgeber zurück nach München. (LIVETICKER: FC Bayern - FC Barcelona am Dienstag ab 21 Uhr auf SPORT1 .de)

Barca „der Favorit in der Allianz Arena“

Marca: Barca macht den Bayern Angst. Die Katalanen sind überragend in die Saison gestartet und die Bayern, die dreimal Unentschieden in der Bundesliga gespielt haben, sind vor Barca gewarnt. (BERICHT: Rummenigge kritisiert Nagelsmann)

Die Situationen von Barcelona und Bayern haben sich in nur wenigen Monaten deutlich verändert. Die Anwesenheit von Lewandowski bei Barca und der überragende Saisonstart sowie der zögerliche Start der Nagelsmann-Mannschaft in der Bundesliga sind Grund für den Wandel der Situationen. Das Spiel kommt für Barcelona zu einem besseren Zeitpunkt als für die Bayern. Tatsächlich ist das Team von Trainer Xavi der Favorit in der Allianz Arena.