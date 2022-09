Teilruptur des Kreuzbands: Neuhaus fehlt Gladbach lange

Der Klub teilte am Montag etwas mehr als nur zwei Monate vor Beginn der WM-Endrunde in Katar mit, dass der 25-Jährige beim 0:0 am Sonntag beim SC Freiburg eine Teilruptur des hinteren Kreuzbands im rechten Knie erlitten habe und „definitiv in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung“ stehen werde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)