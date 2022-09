FC Bayern München: Salihamidzic verrät Grund für Wechsel auf die Tribüne

Zur Halbzeit geht aber alles weiterhin seinen gewohnten Gang. „In der Pause bin ich in der Kabine“, verriet Salihamidzic weiter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Seit 2017, als Salihamidzic Sportdirektor wurde, bis zu dieser Saison hatte er immer am Spielfeldrand auf der Bank neben Trainern und Spielern gesessen. (News: Salihamidzic wird bei Kimmich deutlich)

Neppe nimmt Salihamidzics Platz ein

Dieser „hat in der vergangenen Saison in der Kabine ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft aufgebaut, wir sind jetzt sehr gut aufgestellt“, erläuterte der Bayern-Vorstand damals seine Entscheidung in der Bild.