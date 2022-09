Matthäus: „Kruse ein Störfaktor“

Kruse-Aus in Wolfsburg: "Diven-Verhalten in Kauf nehmen"

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus befürchtet nach der Ausbootung von Starspieler Max Kruse (34) weitere Probleme für den VfL Wolfsburg. „Solange er da ist, ist er ein Störfaktor in der Kabine. Das kann Kovac und der VfL in dieser Situation nicht gebrauchen“, schrieb der 150-malige Internationale Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“.