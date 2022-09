LoL: Odoamne endlich gekrönt: Rogue gewinnt LEC Summer Split 2022!

Andrei „ Odoamne “ Pascus langer Weg zu seinem ersten LEC-Titel steht sinnbildlich für das gesamte Rogue-Team und die Organisation dahinter. Während andere Teams ihre Roster jeden Split aufs Neue durcheinanderwürfeln und hoffen so DAS entscheidende Puzzlestück zum Titelgewinn über den Transfermarkt zu finden, besticht die Orga mit dem blauen Schurken im Logo durch Konstanz und dem Gedanke an die gemeinsame Weiterentwicklung als Team.

LoL: Rogue nach Rachetour erstmals LEC-Champion

Als dann Ende letzten Jahres tragende Säulen in Person von Kaspar „ Inspired “ Sloma und Steven „ Hans Sama“ Liv wegbrachen, da beide die nächsten Karriereschritte in der amerikanischer LCS gehen wollten, erwarteten viele Experten, dass Rogue nun reagieren und das Roster komplett neu aufbauen würden. Doch sowohl Top-Laner Odoamne , als auch Mid-Laner Emil „ Larssen “ Larsson und Support-Spieler Adrian „ Trymbi “ Trybus blieben und bildeten sowohl Kern als auch Identität des Teams.

Doch die Schurken knüpften nahtlos an ihr erfolgreiches Spiel aus den Jahren zuvor an und standen wie fast schon gewohnt auch im Frühling 2022 ganz oben in der Tabelle der regulären Saison. In den Playoffs ging es bis ins Finale, wo am Ende aber wieder Mal nur der zweite Platz zu Buche stand. G2 Esports war eine Nummer zu groß für das neu formierte Team und fegte die Schurken mit 3:0 aus dem Rift.