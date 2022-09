Sportwetten: DBB-Team klarer Außenseiter gegen Griechenland

Nach dem Achtelfinal-Zittersieg gegen Montenegro geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nach Ansicht von bwin als klarer Außenseiter ins Spiel um den Halbfinaleinzug gegen Griechenland (Dienstag, 20.30 Uhr/MagentaSport). Bei einem Erfolg über das Team von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo zahlt der Sportwettenanbieter das Dreifache des Einsatzes aus. Ein Erfolg der Hellenen hat die Quote 1,40.

Den ersten deutschen Titel nach 1993 belohnt bwin mit der Quote 10,00. Topfavorit ist Griechenland (2,40), gefolgt von Titelverteidiger Slowenien mit Superstar Luka Doncic (Quote 3,20), Frankreich (Quote 7,00) und Weltmeister Spanien (9,00).