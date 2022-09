FC Bayern: Die PK vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona im Ticker

Am Dienstagabend empfängt der FC Bayern den FC Barcelona in der Champions-League-Gruppenphase. Es ist zugleich das Wiedersehen mit Robert Lewandowski. SPORT1 tickert die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Thomas Müller vor dem Spiel.

Am Dienstagabend kommt es zum Showdown zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona in der Champions-League-Gruppenphase (Dienstag 21 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1 .de) . Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski, der den deutschen Rekordmeister im Sommer mit Groll verlassen hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

+++ Müller über sein Spielstil +++

+++ Müller über Barcelona +++

Grundsätzlich wenn europäische Topteams aufeinandertreffen, sind alle bis in die Haarspitzen motiviert. Uns ist bewusst, dass Barcelona einen tollen Saisonstart hatte und es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Uns wird ein anderes Barcelona erwarten, als noch in der letzten Saison. Wie sie in LaLiga gespielt haben, hat mir gefallen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen können, machen einen Riesenschritt und würden mit einem Sieg ein Statement setzen.

+++ Müller über Lewandowski +++

+++ Müller über mentale Unterschiede +++

+++ Müller über den Austausch mit dem Trainer +++

+++ Müller über das Zusammenspiel mit Mané +++

Natürlich hat sich die Beziehung von Lewy und mir in all den Jahren entwickelt, es war nicht von Anfang an so, dass wir dieses Verständnis hatten. Das ist aber Schnee von gestern. Wir haben nicht den klaren Mittelstürmer. Wenn wir kein gutes Ergebnis liefern, ist das natürlich eine Angriffsfläche. In den anderen Spielen haben wir aber davon profitiert, dass auch der Gegner nicht wusste, wo der Zielspieler ist.