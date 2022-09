VfL Bochum: Thomas Reis entlassen! Aufstiegstrainer muss nach Pleite gegen Schalke gehen

Nach der 1:3-Derbypleite auf Schalke hatte es am Sonntag mehrere Krisensitzungen zwischen Fabian, Finanz-Boss Ilja Kaenzig und Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis gegeben – das Ergebnis nun: Reis muss gehen! Auch sein Co-Trainer Markus Gellhaus wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Fabian: „Reis hat eine Verbindung zu Verein und Stadt“

Richtig sei auch, dass es vor der Saison Bestrebungen gegeben habe, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen. „Da die Vertragsverhandlungen immer häufiger die öffentliche Wahrnehmung beeinflussten, haben wir uns gemeinsam mit dem Trainer dazu entschieden, diese zu vertagen und es anschließend so kommuniziert. Ziel dieser Maßnahme war auch, den Fokus auf den Sport zu richten und somit Ruhe einkehren zu lassen.“

Verhältnis von Reis zur Klubführung war angespannt

Am Sonntagvormittag hatte Reis noch die Regenerationseinheit geleitet und zur Mannschaft gesprochen, anschließend in einem Gespräch mit Fabian seinen klaren Wunsch ausgedrückt, dass er gerne weitermachen und den Klassenerhalt mit den Blau-Weißen schaffen wolle. Am Nachmittag schaute der Ex-Profi (u.a. Frankfurt und Bochum) das Pokalspiel der Bochumer Frauen gegen Meppen (0:1) im Ruhrstadion und drückte Frau Carina von der Tribüne aus die Daumen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)