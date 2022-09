Mick Schumacher bangt um Formel-1-Zukunft: "Woanders sehe ich nicht"

Noch immer steht nicht fest, ob Mick Schumacher in der kommenden Saison in der Formel 1 fahren wird - aber beim Großen Preis von Italien in Monza konnte der Deutsche Werbung in jedem Fall für sich selbst machen.

Trotz der verbesserten Leistungen in den letzten Wochen sieht der SPORT1 -Experte ein Cockpit für Schumacher in der kommenden Saison alles andere als gesichert. „Für Mick wird es eine Hängepartie. Ich glaube, seine realistischste Chance hat er nach wie vor bei Haas. Woanders sehe ich ihn nicht.“

Schumacher-Konkurrent de Vries überzeugt

Zuletzt wurde Schumacher neben einem Verbleib bei Haas mit verschiedenen Rennställen in Verbindung gebracht, unter anderem auch Williams. Doch auch dort scheint es nun mit Nyck de Vries schon einen neuen Top-Kandidaten zu geben. Der Niederländer durfte sich am Wochenende bei Williams beweisen. Er vertrat den am Blinddarm operierten Alex Albon hervorragend und fuhr mit Platz neun gleich in die Punkte, und das mit einem Boliden des Teams, das in der Konstrukteurswertung am schlechtesten dasteht. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)