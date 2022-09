Mathys Tel: "Das größte Talent in Europa auf dieser Position"

„Er ist das größte Talent in Europa auf dieser Position.“

Dass Verantwortliche eines Vereins ihre eigenen Spieler schätzen, ist Usus. Doch die Lobeshymne, die Hasan Salihamidzic im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 auf Mathys Tel sang, hatte es in sich. (“Nicht unser Anspruch“: Salihamidzics wichtigste Aussagen)

Tel schreibt Bayern-Geschichte

Tel die Nummer 1 unter den Juwelen – und nicht Youssoufa Moukoko, der beim BVB aktuell einen schweren Stand hat, Benjamin Sesko von RB Leipzig oder ein anderer Hochbegabter? Diesen Status hat der geadelte Franzose zumindest am Samstag untermauert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Denn da feierte Tel sein Startelf-Debüt in der Bundesliga für den FC Bayern – und schrieb gleich mehrfach Geschichte. Das Top-Talent wurde mit 17 Jahren und 136 Tagen der jüngste Spieler, der je für den Klub in einem Bundesliga-Spiel von Beginn an spielen durfte.