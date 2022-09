Anzeige

Darts: World Series Finals in Amsterdam LIVE auf SPORT1 im TV, Stream, Ticker Beste Darts-Action LIVE auf SPORT1

Perfektes Timing! Wright gewinnt die German Darts Open

SPORT1

Bei der World Series of Darts stehen die Finals an! In Amsterdam wird zum zweiten Mal in Folge der Sieger gesucht. SPORT1 ist LIVE dabei, wenn sich die Darts-Elite im AFAS Live trifft.

Bühne frei für spannende Darts-Action in Amsterdam.

In der Mehrzweckhalle AFAS Live duelliert sich die Darts-Elite vom 16. bis 18. September (alle Spiele LIVE auf SPORT1) um die prestigeträchtige Krone der World Series of Darts. Nach insgesamt sechs Events in den USA, Europa und Ozeanien stehen die 24 Teilnehmer fest. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Davon haben sich acht Teilnehmer über die Rangliste qualifiziert. Dimitri Van den Bergh rangiert vor dem Finale auf dem Platz an der Sonne und geht somit als Favorit an den Start - zumal er am vergangenen Wochenende auch mit dem Finaleinzug bei den German Open überzeugte, wo er sich am Ende nur knapp Peter Wright geschlagen geben musste.

Aber auch sonst sind namhafte Vertreter am Start - unter anderem natürlich Lokalmatador Michael van Gerwen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Dazu kommen je acht Wildcard-Teilnehmer und Tour Card Holder Qualifiers. Die bekanntesten Namen, die via Wildcard nach Amsterdam reisen, sind Fallon Sherrock und Wright. Über die Tourkarte darf man sich speziell auf Danny Noppert und Vincent van der Voort freuen.

Gibt es den walisischen Titel-Hattrick?

Dabei steigen die besten Acht der World Series Order of Merit erst in der zweiten Runde ein und treffen auf die acht Erstrundensieger. Beide Runden werden im Modus Best-of-11-Legs ausgespielt. Das Viertelfinale geht auf zehn Gewinn-Legs, während Halbfinale und Finale in maximal 21 Legs ausgespielt werden.

Titelverteidiger in Amsterdam ist Jonny Clayton: Der Waliser bezwang im vergangenen Jahr Dimitri Van den Bergh im Finale mit 11:6 und übernahm damit die Krone von seinem Landsmann Gerwyn Price. Beide sind auch in diesem Jahr wieder dabei und können für einen walisischen Titel-Hattrick bei der World Series of Darts sorgen.

Anzeige

Alle Teilnehmer beim World Series of Darts Final 2022:

Top-8 World Series of Darts Order of Merit

1 Dimitri Van den Bergh

2 Gerwyn Price

3 Michael Smith

4 Michael van Gerwen

5 Jonny Clayton

6 James Wade

7 Joe Cullen

8 Gary Anderson

Wildcard-Teilnehmer

Fallon Sherrock

Peter Wright

Dirk van Duijvenbode

Simon Whitlock

Gordon Mathers

Haupai Puha

Damon Heta

Leonard Gates

Tour Card Holder Qualifiers