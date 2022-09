Basketball-EM: "Spielt wer Lotto?" Magische Zahlen bei der EM

Fast sah es so aus, als hätten sich bei der Basketball-EM in Berlin am Sonntag höhere Mächte mit eingeschaltet.

Fast sah es so aus, als hätten sich bei der Basketball-EM in Berlin am Sonntag höhere Mächte mit eingeschaltet. „Spielt irgendwer Lotto?“, hieß es am Abend im offiziellen Twitter-Account der EuroBasket nach dem letzten Achtelfinale, „94 ist ziemlich sicher die magische Zahl.“